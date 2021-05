Elon Musk twittert waarde van bitcoin hard omlaag

Bitcoin verloor maandagochtend 10% waarde en koerst bij $42,984. Het is de tweede forse daling in acht dagen tijd, voor het eerst dit kwartaal is de bitcoin onder $45.000 gekomen en daar ook gebleven.

De ophef ontstond vooral toen Musk reageerde op een bericht van twitter-account CryptoWhale, dat stelde dat „bitcoiners zichzelf volgend kwartaal een klap zullen geven als ze ontdekken dat Tesla de rest van hun #bitcoin-bezit heeft gedumpt.”

Musk antwoordde daarop: „Inderdaad.”

Het artikel gaat hieronder verder

Musk wilde zondag niet verder bevestigen dat Tesla al zijn bezittingen in bitcoins heeft verkocht.

De bouwer van elektronische auto’s schafte bij elkaar voor $1,5 miljard aan munten aan. Het nodigde kopers van auto’s ook uit om die in bitcoins uit te betalen.

Vorige week werd Musk in aanloop naar uitgifte van een grote obligatie in de Verenigde Staten echter veel kritischer over bitcoin, omdat voor de productie te veel stroom en natuurlijke grondstoffen verbruikt zouden worden. Vorige maand verkocht Tesla 10% van zijn bitcoins.

De stemming was maandag overal negatief in deze markt. Ook ripple, ethereum en stellar gingen met rond 13% terug in waarde. Dogecoin, de favoriet van Musk, zakte 11%.