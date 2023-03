Arbeidsinspectie grijpt in bij bagageafhandelaars op Schiphol

Door een tekort aan personeel bij de bagageafhandeling op de luchthaven liepen vorig jaar vluchten regelmatig vertraging op. Koffersjouwers konden het werk niet meer aan en raakten overbelast. Daardoor raakten koffers vaak zoek en moesten passagiers lang wachten op hun koffers. Nog steeds hebben de afhandelbedrijven grote moeite om voldoende personeel te vinden. Dat is een van de redenen dat Schiphol voor de periode tot en met de meivakantie nog beperkingen heeft ingesteld voor het aantal reizigers dat kan vertrekken.

’Onvoldoende maatregelen’

„Bij alle bagageafhandelaren worden onvoldoende maatregelen genomen om de fysieke belasting te verminderen”, meldt de Arbeidsinspectie dinsdag. Het gaat bijvoorbeeld om het ontbreken van geautomatiseerde systemen in bagagekelders. Ook zijn er niet altijd tilhulpen aanwezig, of wordt er niet op toegezien dat deze ook echt worden gebruikt door de werknemers.

„Uit gesprekken met werknemers is onder andere gebleken dat de aangeboden tilhulpen in de praktijk niet voldoen of dat het gebruik ervan vertraging oplevert”, aldus de Arbeidsinspectie. Ook op de platforms, waar het laden en lossen van vliegtuigen plaatsvindt, wordt onvoldoende gebruik gemaakt van hulpmiddelen. „Daar is sprake van structurele fysieke overbelasting.”

Geen opschorting

De Arbeidsinspectie heeft de bagageafhandelaren dinsdag op de hoogte gebracht van de opgelegde eisen. Die moeten volgens de instantie worden nageleefd. „Weliswaar hebben de bedrijven het recht om bezwaar aan te tekenen tegen deze eis, maar dat heeft juridisch gezien geen opschortende werking.”

Het is al langer bekend dat werknemers van bagage- en vrachtafhandelaars op Schiphol nog vaak te zwaar tilwerk moeten doen. De afhandelaars, Schiphol en de inspectie spraken jaren geleden al af dat overmatig zwaar sjouwwerk verleden tijd zou zijn.

Vakbond FNV kondigde eerder dit jaar aan een collectieve rechtszaak te starten namens werknemers om schadevergoeding te krijgen voor het te zware werk. Volgens de bond hebben gedupeerden van de slechte arbeidsomstandigheden zich massaal gemeld.