'Wall Street opent hoger ondanks verkiezingsonzekerheid'

Daarnaast blijft de Senaat vermoedelijk in Republikeinse handen terwijl het Huis van Afgevaardigden Democratisch blijft. Daarmee lijkt een snel coronasteunpakket, waar de markt op hoopte bij een zege van Biden, onwaarschijnlijk geworden.

Techbedrijven profiteren wel nu de zogenaamde Blue Wave, waarbij de Democraten het presidentschap, de Senaat en het Huis van Afgevaardigden in handen zouden krijgen, is uitgebleven. De kans dat er strenge regels komen voor techbedrijven wordt nu een stuk kleiner ingeschat. Ondernemingen als Twitter, Facebook, Amazon en Apple kunnen daardoor gaan stijgen.

Ook taxidiensten Uber en Lyft staan voor een hogere opening. Kiezers in Californië stemden voor een voorstel om een wet aan te passen die de bedrijven dwong zijn bestuurders als werknemers te gaan behandelen. Door die uitslag kunnen ze vasthouden aan hun huidige praktijk waarbij de chauffeurs als onafhankelijke ondernemers worden behandeld. Dat scheelt de bedrijven veel geld.

Wapenfabrikanten laten een wisselend beeld zien nu er nog onzekerheid is. Sturm Ruger en munitiemaker Vista Outdoor staan voorbeurs in het groen, Smith & Wesson Brands staan lager na winsten op dinsdag. De verwachting is dat er een run kan ontstaan op wapens als Trump verliest. Biden zou namelijk de mogelijkheid om wapens te kopen willen beperken.

Oliebedrijven lijken juist weer minder baat te hebben bij een zege van Biden en zouden in dat geval klappen kunnen krijgen. Trump is een uitgesproken voorstander van fossiele brandstoffen en besloot de VS uit het Parijs-akkoord terug te trekken. Die opzegging wordt woensdag officieel.

De Dow-Jonesindex eindigde dinsdag 2,1 procent hoger op 27.480,03 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 1,8 procent hoger gezet op 3369,16 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 1,9 procent bij tot 11.160,57 punten.