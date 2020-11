Wall Street opent sterk ondanks verkiezingsonzekerheid

In Detroit, Michigan zijn nog lang niet alle stemmen geteld. Ⓒ AFP

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten aan de handel begonnen. De ogen van beleggers op Wall Street zijn volledig gericht op de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, waar de Democraat Joe Biden en zittend president Donald Trump in een nek-aan-nekrace blijven. De financiële markten hoopten vooral dat Biden bij winst snel met een groter steunpakket zal komen om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen.