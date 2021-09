Miljoenenboete WhatsApp om misbruik gebruikersgegevens

MENLO PARK (ANP/BLOOMBERG) - Berichtendienst WhatsApp moet €225 miljoen boete betalen, omdat het bedrijf niet transparant was over hoe het met persoonlijke gebruikersgegevens om is gegaan. Het is de eerste boete die het bedrijf krijgt nadat Europese regels over de bescherming van data een aantal jaar geleden werden aangescherpt.