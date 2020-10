Bijna 20.000 werknemers Amazon besmet met corona

In totaal zijn 19.816 van de Amazon-medewerkers uit „de frontlinie”, oftewel werkzaam in bezorging, distributiecentra of Whole Foods-supermarkten, besmet geweest. Op een totaal van 1,4 miljoen medewerkers gaat het om een percentage van 1,4 procent, aldus het techbedrijf.

Kritiek

Dit voorjaar uitten werknemers en vakbonden in meerdere landen felle kritiek op Amazon, dat te weinig zou doen om in drukke distributiecentra uitbraken met het coronavirus te voorkomen. Het bedrijf zelf benadrukt veel te investeren in tests. In november wil het bedrijf genoeg eigen capaciteit hebben om dagelijks 50.000 coronatests af te nemen op 650 locaties.

Volgens Amazon geven de gepubliceerde aantallen juist aan dat de besmettingsgraad onder zijn gigantische personeelsbestand onder het gemiddelde ligt. Als onder Amazon-werknemers een even groot percentage besmet zou zijn als in de maatschappij als geheel, zou het aantal coronagevallen bij de internetreus 42 procent hoger moeten liggen.

’Heel hoog aantal’

Niettemin is er kritiek op Amazon. „Dit is een heel hoog aantal voor een bedrijf dat lange tijd bagatelliseerde hoeveel werknemers ziek zijn geworden”, zegt Deborah Berkowitz, het voormalige hoofd van de Amerikaanse federale arbeidsinspectie.

Amazon daagt nu andere grote bedrijven uit om ook met cijfers over het aantal besmettingen onder personeel naar buiten te treden. „Deze informatie zou meer waard zijn als er vergelijkbare gegevens zijn van grote werkgevers. Die beschikbaarheid geeft ons de mogelijkheid te meten welke vooruitgang we boeken.”