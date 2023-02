NS: maatregelen tegen zwartrijden op dagkaart

Volgens de NS wordt met name gefraudeerd met de goedkope jongerendagkaarten van €7,95, die alleen als e-ticket verkrijgbaar zijn via de NS-app. Dit kaartje geldt alleen in de daluren voor jongeren van twaalf tot en met achttien jaar. „Het is hartstikke vervelend. We nemen er wel maatregelen tegen, maar welke precies, dat willen we niet prijsgeven. Je wil mensen niet wijzer maken dan nodig. De oplossingen liggen vooral op technisch gebied.”

Het uitwisselen van gegevens van de normale dagkaart (€58,80) zien de Spoorwegen veel minder. „Mensen kopen toch wat minder snel een kaart van bijna €60 om die in een groep te zetten”, meent de zegsman.

Wie iemand anders’ qr-code gebruikt, kan bij controle in de trein wel tegen de lamp lopen. „Een e-ticket staat op naam, dan kan gevraagd worden naar je legitimatiebewijs en dan ben je erbij.” Dan volgt de gebruikelijke boete plus de kosten van de treinreis.

Getallen

In de media circuleren berichten dat conducteurs dagelijks afrekenen met „honderden zwartrijders” die misbruik maken van een dagkaart. De NS-woordvoerder kan dat niet bevestigen. „We weten niet goed hoe men bij die getallen komt. Wij kunnen die aantallen niet echt benoemen.”

Volgens de FNV hebben conducteurs te maken met intimidatie en bedreigingen als gevolg van discussies die rondom de dagkaart ontstonden. Dat heeft ook de NS te horen gekregen. Volgens de zegsman is dat ook een goede reden om te bezien of het misbruik ’kleiner gemaakt’ kan worden. „Wij horen dat ook van conducteurs. Je ziet dat deze zwartrijders vaak agressief of intimiderend reageren, terwijl de conducteur gewoon maar zijn werk doet. Daarnaast is er nog een heel goede reden om het aan te pakken: het gaat om geld dat we mislopen.”