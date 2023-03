Zorg in ziekenhuizen staat op de waakvlam: medewerkers staken op 64 locaties

Operaties en behandelingen die voor donderdag in de agenda staan, gaan niet door. Alle zogeheten planbare zorg wordt uitgesteld. Wanneer afspraken geannuleerd worden, zijn patiënten daarover door ziekenhuismedewerkers geïnformeerd. Spoedeisende hulp, verloskunde en oncologie – voor mensen met kanker – gaan wel gewoon door. „Ook zorg aan kinderen wordt in een aantal ziekenhuizen niet uitgesteld”, vertelt een FNV-woordvoerster.

Wat de stakende medewerkers wel gaan doen? Een sit-in, een stille tocht, een spekjeslunch uit protest tegen ’zoethoudertjes’, speeches, actieliederen zingen, soep uitdelen en massages geven aan werkende collega’s; de acties van zorgmedewerkers zijn divers.

Ieder ziekenhuis heeft zijn eigen actiecomité dat zelf acties verzint, vertelt de woordvoerster. „Ook het aantal deelnemers verschilt enorm per ziekenhuis. Zo doen van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis zo’n acht afdelingen mee, maar van het Spaarne Gasthuis wel 54 afdelingen.”

Betere cao

Met de acties wil het ziekenhuispersoneel een betere cao afdwingen bij de werkgevers. Minimaal 10 procent loonsverhoging die met terugwerkende kracht per 1 februari van dit jaar ingaat; en daarnaast betere arbeidsvoorwaarden, zoals een toeslag voor onregelmatige diensten en meer inspraak bij het maken van de roosters.

Eind januari klapten de onderhandelingen tussen de vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Een bod van 13 procent loonsverhoging in twee jaar is door de vakbonden afgewezen. Dat klinkt niet zo slecht, maar volgens de vakbonden is het niet voldoende omdat de lonen gefaseerd worden verhoogd met 5 procent per februari 2023, nog eens 5 procent in december en de laatste 3 procent in 2024.

Bovendien vinden ze de arbeidsvoorwaarden niet goed genoeg. Zo is de reiskostenvergoeding nu 8 cent per kilometer en wil de NVZ daar 11 cent van maken. Maar dat is nog steeds ver onder de gangbare tarieven, zegt de FNV. Van de 82 algemene ziekenhuizen met zo’n 300 locaties, wordt er op 64 locaties gestaakt. Op de website van een ziekenhuis is te zien of er gestaakt wordt of niet. De acht universitaire ziekenhuizen doen niet mee aan de stakingen. De medewerkers van die ziekenhuizen vallen onder een andere cao en daarover zijn in januari nieuwe afspraken gemaakt met de vakbonden.

Begrip

De NVZ heeft aangegeven dat ze graag verder wil onderhandelen, maar de bonden hebben daar op dit moment geen vertrouwen in. „Ze halen het eindbod niet van tafel, dus dan heeft praten weinig zin”, zegt de woordvoerster. NVZ-voorzitter Ad Melkert zei gisteren in De Telegraaf dat hij ruimte ziet om verder te spreken. Hij heeft begrip voor de actie, maar hoopt wel dat het bij één dag blijft.