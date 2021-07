Politie haalt actievoerders Extinction Rebellion uit ABP-kantoor

De actievoerders eisen dat het grootste pensioenfonds van Nederland direct stopt met investeringen in olie-, gas- en kolenbedrijven. De actiegroep meldt dat het om een geweldloze actie gaat en dat werknemers van ABP gewoon naar binnen kunnen. Het gaat om zo’n twintig actievoerders die met slaapzakken en tenten naar het kantoor aan de Amsterdamse Zuidas zijn getogen. Ze zeggen bereid te zijn te overnachten en niet weggaan totdat hun eis is ingewilligd.

Na eerdere acties van Extinction Rebellion in Heerlen en Amsterdam vorige maand, gaf ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann aan dat het grootste pensioenfonds ambitieuzer moet zijn wat betreft duurzame beleggingen. Direct stoppen met investeren in fossiel is volgens haar alleen niet de oplossing.

Volgens actievoerder Petra Verdonk, tevens universitair hoofddocent en dus ook ABP-pensioendeelnemer, is die opstelling onvoldoende.

,We hebben geen behoefte aan loze woorden of nieuwe beleidsstukken” laat Verdonk weten. „We willen dat ABP vandaag nog divesteert. Dat is wat er nodig is om de aarde leefbaar te houden. We gaan hier niet weg voordat het ABP onze miljarden uit fossiel heeft gehaald.”