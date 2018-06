Koopstaking Spanje heftiger dan gedacht

De verkopen dalen nu al voor de 27e maand op rij. De daling is ook nog eens veel sterker dan economen hadden verwacht (-6,2%) en volgt op een verhoging van de btw per 1 september. In augustus daalden de verkopen nog met 2%. Supermarktketen Mercadona mag zich in dit gure klimaat met recht een witte raaf noemen. De bedrijfsvoering van de grootgrutter gaat dan ook niet op ’de Spaanse manier.’

In de huidige crisistijden klampt Spanje zich vast aan de spaarzame succesverhalen. Supermarktketen Mercadona biedt hoop in bange dagen. Volledig tegen de negatieve markttrends in noteert de retailer groei in omzet, winst, personeelsbestand en aantal verkooppunten. Directievoorzitter Juan Roig wordt om die reden door vriend en vijand gezien als lichtend voorbeeld. Zijn allesbehalve Spaanse manier van zakendoen roept evenveel lof als weerstand op.

