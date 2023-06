Superjachtenbouwers hebben wind in de zeilen: ’geroemd om kwaliteit en innovatie’

De superjachtenbouwers zagen hun orderboek afgelopen jaar met 25 bestellingen aandikken. Daarmee kwam het totale orderboek uit op 69 jachten met een totale waarde van €6,6 miljard. De Nederlandse superjachtenbouwers worden volgens NMT wereldwijd geroemd om hun vakmanschap, innovatie en productkwaliteit.

Het beeld in de overige scheepsbouw is wisselend. Met name in de bouw van commerciële zeeschepen ervaart NMT druk uit Azië. Volgens de brancheorganisatie is afgelopen twintig jaar de helft van dat marktaandeel verschoven van Europa naar China.

Zeeschepen

In 2022 zijn 31 nieuwe zeeschepen opgeleverd met een totale waarde van €297 miljoen. Dat was het jaar ervoor nog €853 miljoen. Wel zijn er 49 orders geplaatst die een waarde vertegenwoordigen van ongeveer €600 miljoen. Dat is een stijging van 50%. Desondanks bevindt het totale orderboek met een omvang van 82 zeeschepen zich nog steeds op een historisch laag niveau.

Ook de bouwers van binnenvaartschepen hebben het zwaar. Die leverden veertig nieuwe schepen, dertig minder dan in 2021. Ook in de visserij is het sappelen. Hoewel er tachtig vissersschepen zijn aangemeld voor de saneringregeling is met slechts elf nieuwe bestellingen het orderboek uitermate dun.