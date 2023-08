Klanten steunen duurzame super Pieter Pot met ruim drie ton

Om de financiële problemen op te lossen begon Pieter Pot met de inzamelingsactie ’Potje vullen’. Klanten die extra geld op hun account zetten, krijgen daar afhankelijk van dat bedrag extra boodschappentegoed voor terug. Dat bedrag is volgens de websupermarkt een voorschot.

Vanwege de financiële problemen hebben de oprichters van Pieter Pot afgelopen februari het bedrijf verkocht aan de Delicatessenfabriek. Dit bedrijf verzorgde de schoonmaak van glazen potten die Pieter Pot gebruikt om zonder plastic verpakkingen boodschappen aan te leveren.

Pieter Pot werd in 2019 opgericht om Nederlanders met zo min mogelijk verpakkingsafval boodschappen te laten doen. Klanten krijgen hun boodschappen in glazen flessen en potten die de webwinkel via een statiegeldsysteem steeds opnieuw gebruikt.

„Wij zijn op dit moment de enige online verpakkingsvrije supermarkt ter wereld die op landelijke schaal opereert en aan het bewijzen is dat een circulair verpakkingssysteem ook winstgevend kan zijn”, schrijft het bedrijf op LinkedIn.