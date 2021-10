’Bakstenen, dakpannen en tegels flink duurder’

Aardgas is voor fabrikanten van deze gebakken bouwmaterialen namelijk zowel brandstof als grondstof en daarmee onmisbaar voor het productieproces. Het gas is allereerst nodig voor het bereiken van zeer hoge temperaturen, maar het is volgens de KNB ook onderdeel van het product zelf doordat het een verbinding met zogeheten kleimineralen aangaat.

De wereldwijd enorme vraag naar gas en steenkool voor elektra-opwekking heeft daarnaast de prijs voor CO2-emissierechten tot recordniveaus opgedreven. Daarvan zijn baksteen-, tegel- en dakpanfabrikanten eveneens de dupe.

Prijsstijgingen van 10%

„Aan prijsstijgingen voor bouwkeramiek lijkt niet meer te ontkomen”, zegt KNB-directeur Ewald van Hal. Hij weet dat partijen in de branche al prijsstijgingen van ongeveer 10% hebben aangekondigd. Mogelijk blijft het daar niet bij.

Door de hoge energieprijzen lopen ook de prijzen van bepaalde metalen hard op. Bijvoorbeeld zink wordt de laatste dagen in rap tempo duurder. Daarbij speelt mee dat fabrikanten hun productie terugschroeven om dat het te duur is geworden op volle kracht te blijven werken. Metaalbedrijf Nyrstar kondigde al aan de productie in zijn drie Europese zinksmelterijen, waaronder die in het Noord-Brabantse Budel, te halveren.

Concurrentiepositie

KNB roept de overheid op om de gevolgen van de hogere energieprijzen serieus te nemen. Volgens Van Hal verzwakken de hoge prijzen ondernemingen op een moment dat ze juist aan de vooravond staan van forse klimaatinvesteringen. Ook vreest de branche voor verstoring van de eigen internationale concurrentiepositie als overheden in het buitenland maatregelen nemen als het bevriezen van energieprijzen en het verlagen van energiebelasting, maar er in Nederland niks zou gebeuren.