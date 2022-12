Premium Het beste van De Telegraaf

Wat is duurder: langzaam garen in de oven of in de slowcooker?

Door Chris Broesder Kopieer naar clipboard

Hoe trager gegaard, hoe beter. Ⓒ Getty Images

HAARLEM - Wie graag stoofgerechten maakt heeft er vast eentje in huis: de slowcooker. Maar je kunt er ook een maaltijdsoep in maken of zelfs fudge. Toch is het vaak een gerecht met vlees dat in een slowcooker klaargemaakt wordt. Dat wordt namelijk malser hoe langer en minder heet je het bereidt. Maar wat verbruikt zo’n apparaat en is hij zuiniger dan een oven?