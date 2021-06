Column: cao’s bieden vaak recht op financieel advies

Premium Financieel

Dit bedrijf kan nog zeker 20% winnen op de beurs

Het aandeel Adyen kost sinds de oprichting in 2006 inmiddels al €2045 per stuk. Toch zit nog zeker een vijfde meer waarde in de Nederlandse groeidiamant, verwacht een analist over de betalingsverwerker. In 2025 zou het aandeel zelfs €1000 duurder kunnen zijn.