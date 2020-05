Moederbedrijf Douwe Egberts gaat naar de beurs

De beursgang moet binnen enkele weken plaatsvinden. Voor de beursgang geeft het bedrijf aandelen uit, waarmee €700 miljoen aan nieuw kapitaal wordt opgehaald. Bestaande aandeelhouders verkopen ook stukken.

Inschrijving staat open voor zowel institutionele als particuliere beleggers. Met de beoogde €700 miljoen wil het bedrijf zijn financiële positie verbeteren en schulden terugbrengen.

In juni 2012 ging Douwe Egberts ook al eens in Amsterdam naar de beurs, om ruim een jaar later weer te verdwijnen. Destijds was het JAB dat vanaf de beursgang een belang opbouwde in DE Masterblenders 1753, zoals het bedrijf destijds heette.

Ditmaal gaat Douwe Egberts naar de beurs onder de nieuwe naam JDE Peet’s.

Peet staat in de VS bekend als ’the Dutchman who taught America how to drink coffee’. In 1971 leerde hij bovendien de drie oprichters van Starbucks de kneepjes van het vak. Peet’s werd onlangs overgenomen door JAB, en fuseert nu met JDE.

Groei

Het bedrijf realiseerde vorig jaar een omzet van €6,9 miljard. Het bedrijfsresultaat klom naar €1,6 miljard. Op middellange termijn wordt een jaarlijkse groei van 3 tot 5% van de omzet en van 5 tot 8% van het bedrijfsresultaat beoogd.