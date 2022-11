Premium Het beste van De Telegraaf

'Pensioenfondsen gaan veiliger beleggen na jaren van meer kwetsbaarheid'

Dubieuze economische plannen van de toenmalige Britse premier Liz Truss bezorgden niet alleen pensioenfondsen in het Verenigd Koninkrijk twee maanden geleden grote problemen. Ook Nederlandse fondsen kregen het Spaans benauwd en mochten in hun handen knijpen dat de Britse centrale bank krachtdadig ingreep. Zij beginnen hun portefeuilles inmiddels veiliger in te richten, maar dat is volgens AXA Investment Managers slechts ten dele aan de wake-upcall te danken.