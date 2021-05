Beleggers zien brood in Adyen en chips; Alfen scheurt weg

De AEX noteert rond twaalf uur 0,4% hoger op 707 punten. De Midkap-index gaat 0,7% omhoog naar 1053,3 punten.

De graadmeters in Frankfurt en Parijs kleuren ook groen. Londen daalt 0,3% ondanks een sterker dan verwachte stijging van de Britse winkelverkopen in april.

Op Wall Street zat de stemming er gisteravond goed in. Vooral techbeurs Nasdaq zat in de lift nadat de angst dat de Amerikaanse centrale bank door de snel oplopende inflatie in de VS zal worden gedwongen om de rente eerder dan verwacht te verhogen, weer wat afnam.

In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten vrijdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot de week 0,8% hoger af.

In de ochtend kwam er meevallend nieuws vanuit de eurozone. Door de versoepeling neemt de economische bedrijvigheid steeds verder toe.

Volgens Daam Martijn van Holst, handelaar bij ABN Amro- Oddo-BHF, kijken beleggers even de kat uit de boom na de turbulentie in voorgaande dagen die vooral zichtbaar was bij techfondsen. „Er komt vanmiddag nog een expiratie aan. Verder is het afwachten of in de komende weken de toppen weer worden opgezocht bij een gebrek aan alternatieven of dat met het opdrogen van het bedrijfsnieuws de markten een pas op de plaats gaan maken. Mogelijk kunnen de komende jaarvergaderingen van ondernemingen nog wat leven in de brouwerij geven.”

Tech in trek

In de AEX zitten techfondsen in de voorhoede in navolging van het hernieuwde optimisme bij Amerikaanse branchegenoten en de goede cijfers van Applied Materials. Chipfabrikant ASML koerst 0,7% hoger. ASMI krijgt er % 1,7%bij. Besi wint 2,2%.

Adyen (+3,8%) is ook in goede doen geholpen door een opgewekt analistenrapport JP Morgan over de vooruitzichten van de digitaal betalingsverwerker.

Prosus daarentegen zakt 1,7% weg na bedrukt ontvangen resultaten van de Chinese internetreus Tencent, waar de techinvesteerder een groot belang in heeft.

Unibail-Rodamco-Westfield raakt de winst kwijt. Het vastgoedfonds ziet de koers 0,3% dalen..

Midkapper Air France KLM dikt 0,1% aan. De EU-landen en het Europees Parlement hebben donderdagavond overeenstemming bereikt over de pas die reizen binnen de EU weer gemakkelijker moet maken.

Alfen neemt de koppositie over met een vooruitgang van 3,3%

Op de lokale markt schiet Fastned 7,8% omhoog na de melding van het snellaadbedrijf om samen met autofabrikant Tesla een van de grootste snellaadstations van Europa in het Verenigd Koninkrijk te bouwen..

