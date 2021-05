Kleine winst AEX op volatiele handelsdag

De AEX is 0,4% hoger gesloten op 706,96 punten. De Midkap-index steeg 0,8% tot 1054,8 punten.

De graadmeters in Frankfurt en Parijs stijgen 0,4% respectievelijk 0,7% bij hun slot. Lufthansa zakte 3,5% nadat de erfgenamen van de Duitse investeerder Heinz Hermann Thiele ruim de helft van hun belang in de luchtvaartmaatschappij hadden verkocht.

De FTSE in Londen daalt een fractie. De Britse winkelverkopen bleven achter bij hooggestemde verwachtingen.

In Azië is de Nikkei 0,9% hoger naar het weekend gegaan.

Beurzen in New York noteren winst, maar de Nasdaq blijft met klein verlies achter.

Zorgen over inflatie namen licht af: de vergoeding voor de Amerikaanse 10-jaars staatsobligatie daalde enkele punten tot 1,613%, in heel Europa zakten de yields, de Duitse bund bood 3 basispunten minder vergoeding bij -0,031%.

„Tegelijkertijd blijven er zorgen over de prijsstijgingen die je overal ziet ontstaan, kijk naar de winkels en de inkoopprijzen. Beleggers zijn er wereldwijd gewoon niet gerust op”, zegt marktenanalist Simon Wiersma van ING. Technologieaandelen presteerden verdeeld, ook op Wall Street, waar de techbeurs Nasdaq vooral achterbleef bij de winst van de Dow Jones en de S&P 500. „Die techreuzen doen het al langer niet meer zo extreem goed”, zo verwijst Ralph Wessels, het hoofd beleggingsstrategie bij ABN Amro, naar de koersdaling vrijdag bij fondsen als Amazon en Apple. „Zij behoren tot de grootste bedrijven. De belangrijke vraag voor beleggers is nu geworden hoe de bredere markten en aandelenbeurzen kunnen blijven stijgen, als zulke grote bedrijven, ook in China, het niet meer kunnen waarmaken met meer omzet”, aldus Wessels.

Betere cijfers eurozone

Beleggers reageren ook op de laatste inkoopmanagersindex voor de eurozone van mei, die de sterkste stijging in drie jaar vertoont. Door de versoepeling van anticoronamaatregelen neemt de bedrijvigheid toe.

De euro werd een fractie goedkoper voor bedrijven die hier importeren, bij $1,2194. Cryptomunt bitcoin steeg 2,5% tot $41,098.

Volgens Daam Martijn van Holst, handelaar bij ABN Amro- Oddo-BHF, kijken beleggers vandaag de kat uit de boom na de turbulentie afgelopen dagen, die vooral zichtbaar was bij techfondsen.

„Er komt vanmiddag nog een expiratie aan”, zegt hij. „Verder is het afwachten of in de komende weken de toppen weer worden opgezocht bij een gebrek aan alternatieven of dat met het opdrogen van het bedrijfsnieuws de markten een pas op de plaats gaan maken.”

Mogelijk kunnen de komende jaarvergaderingen van ondernemingen nog wat leven in de brouwerij geven, aldus Van Holst.

Tech in trek

In de AEX is betalingenverwerker Adyen met 2,4% winst gesloten, na 5% toename op donderdag. Een opgewekt analistenrapport van JP Morgan over zijn vooruitzichten geeft vandaag steun. Ledverlichtingproducent Signify stijgt 2%.

Techfondsen staan in de voorhoede na hernieuwd optimisme bij Amerikaanse branchegenoten en de goede cijfers van Applied Materials.

Halfgeleider ASMI krijgt er 0,3% bij, net als chiptoeleverancier Besi. Chipfabrikant ASML houdt maar net 0,1% over.

KPN stijgt 0,5%. In de mark kwam het nieuws dat het Chinese Huawei weg wordt gehouden van kernnetwerken van Nederlandse telecombedrijven, iets wat bij KPN al langer gebeurde. Het levert alleen nog zendmasten.

Olie- en gasconcern Shell boekt 1,2% winst.

Onderin stond verzekeraar ASR 2,7% in het rood.

Prosus ging richting het slot na enig herstel eerder 1,8% lager de handel uit, na bedrukt ontvangen resultaten van de Chinese internetreus Tencent, waar de techinvesteerder een groot belang in heeft.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield zakt 0,6%. ASR ging ex-dividend.

Laadpalenmaker gewild

Alfen hield de koppositie in de Midkap met 5,5% koerswinst. Berenberg zette het laadpalenbedrijf eerder op zijn kooplijst.

Speciale-metalenbedrijf AMG pakt 3,1%, sportscholenketen Basic-Fit noteert 1,6% hoger.

Midkapper Air France KLM bleef vlak. De EU-landen en het Europees Parlement hebben donderdag overeenstemming bereikt over de pas die reizen binnen de EU weer gemakkelijker moet maken.

Onderin noteert roestvaststaalmaker Aperam 0,8% lager.

Op de lokale markt behield Fastned 11,3% koerswinst na de melding van het snellaadbedrijf om samen met autofabrikant Tesla een van de grootste snellaadstations van Europa in het Verenigd Koninkrijk te bouwen.

Corbion, HAL en Brill gaan ex-dividend.

