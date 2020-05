'ABN AMRO heeft werk te doen'

Amsterdam - Het bestuur van ABN AMRO moet op meerdere vlakken ingrijpen. Het succes van de nieuwe topman Robert Swaak zal daarbij afhangen van hoe overtuigend hij is richting de overheid, menen analisten van Citi. Die denken dat het aandeel ABN AMRO in de huidige marktomstandigheden het niet goed zal doen en verlagen hun advies naar neutral, waar dat eerder buy was. Ook zetten ze hun koersdoel op 6,50 euro, van de eerdere stand van 10,30 euro.