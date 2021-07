Japanse beurs zakt verder weg door zorgen om corona

In de Japanse hoofdstad wordt zoals verwacht vanaf maandag de noodtoestand opnieuw ingevoerd, nadat die vorige maand nog was opgeheven. De noodtoestand geldt tot 22 augustus en zolang die van kracht is moeten Japanners zo veel mogelijk thuisblijven. Bij de Olympische Spelen, die van 23 juli tot en met 8 augustus worden gehouden in Tokio, is publiek niet welkom.

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 0,6 procent lager het weekeinde in op 27.940,42 punten. Eerder op de dag stond de Japanse hoofdindex nog bijna 2 procent in het rood. Op weekbasis raakte de Nikkei bijna 3 procent kwijt. In bijna alle bedrijfssectoren werden verliezen geleden. De grote Japanse containervervoerders Kawasaki Kisen, Mitsui OSK Lines en Nippon Yusen behoorden tot de grootste dalers, met verliezen tot ruim 2 procent, door de vrees dat het wereldwijde economische herstel zal vertragen door de strengere coronamaatregelen.

De Japanse techinvesteerder SoftBank verloor 0,8 procent. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times heeft de Chinese fitnessapp Keep zijn plannen voor een beursnotering in New York laten varen. Het schrappen van de beursplannen kwam vooral door de steeds scherpere controles op techbedrijven door de Chinese regering. Het bedrijf dat onder andere techinvesteerders SoftBank en Tencent achter zich weet, had verwacht met de beursgang 500 miljoen dollar op te kunnen halen. Het Chinese Tencent won dik 2 procent in Hongkong, na een forse koersdaling een dag eerder.

De Chinese beurzen lieten een gemengd beeld zien. De graadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de min. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de consumentenprijzen in juni met 1,1 procent zijn gestegen. In mei bedroeg de inflatie nog 1,3 procent. De prijzen die producenten voor hun goederen rekenen namen vorige maand met 8,8 procent toe. Dat is een lichte afname ten opzichte van de prijsstijging van 9 procent in mei.

De Hang Seng-index in Hongkong toonde wat herstel na de zware verliesbeurt een dag eerder en klom 0,9 procent. De Kospi in Seoul leverde 1,2 procent in. Volgens persbureau Yonhap gaat de Zuid-Koreaanse regering strengere coronamaatregelen invoeren in de regio Seoul. In Sydney, waar de lockdown eerder deze week al werd verlengd vanwege de opmars van de Delta-variant, zakte de All Ordinaries 1,4 procent.