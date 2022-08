Musk verkoopt nog eens 7 miljard aan aandelen voor kopen Twitter

Miljardair Elon Musk gaf eerder aan af te zien van plannen om Twitter te kopen, maar verkoopt wel voor $7 miljard aan aandelen in Tesla. Ⓒ ANP/HH

AUSTIN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Elon Musk heeft voor bijna 7 miljard dollar aan aandelen in zijn bedrijf Tesla verkocht om genoeg geld te hebben om Twitter over te kunnen nemen. Zo bereidt de rijkste man ter wereld zich voor op een mogelijk verplichte koop van het socialenetwerkbedrijf, mocht de rechter besluiten dat Musk dat moet doen. De Tesla-topman was van plan om Twitter te kopen, maar wil daar tot onvrede van het platform van afzien. Een rechtszaak volgt op 17 oktober.