Colruyt snoept marktaandeel in België

De groep heeft het financieel niet slecht gedaan in het voorbije boekjaar. De omzet bedroeg 9,4 miljard euro, een groei van 2,8 procent op vergelijkbare basis. De ebitda bedroeg 758 miljoen euro of 3,2 procent meer dan in het voorgaande boekjaar. Voor de beleggers in Colruyt is er goed nieuws: de raad van bestuur stelt een dividendverhoging voor van 1,22 naar 1,31 euro per aandeel.

In zijn vooruitzichten waarschuwt Colruyt voor "een sterkere prijs- en promotiedruk in een uitdagende Belgische retailmarkt". De groep verwacht ook niet dat het economische klimaat voor de consument in België en Frankrijk op korte termijn significant zal verbeteren. Voor winkelketen Colruyt zegt de groep te zullen blijven vasthouden aan de laagsteprijzenstrategie.