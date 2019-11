Ⓒ ANP

Zo’n 70% van alle werknemers bouwt pensioen op bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds. Als je in de metaal actief bent, móet je verplicht pensioen opbouwen bij het pensioenfonds metaal, ben je actief in de bouw, bij het pensioenfonds bouw etc. Er zijn zo’n 50 verplichtgestelde pensioenfondsen, waarvan 7 (!) in de bouwsector (bouw, houthandel, jachtbouw etc.).