Worstenmaker Zwanenberg en soepenproducent Struik bevestigen fusiewens

In juli meldden De Telegraaf al dat de twee wilden samengaan. Zwanenberg en Struik willen met de krachtenbundeling inkoopmacht organiseren tegen supermarktreuzen als Ahold, Tesco en Walmart.

Struik, maker van soepen, bouillons, worsten en stoofgerechten uit pot en blik is nu eigenaar van vleesverwerker en familiebedrijf de VanDrie Group. VanDrie werd in 2016 grootaandeelhouder van de voedingsproducent uit het Gelderse Voorthuizen nadat Hans Struik het bedrijf van zijn vader wegens financiële problemen moest verkopen.

Zeggenschap

In de nieuwe opzet krijgt Zwanenberg volledige zeggenschap over Struik. Een woordvoerder van Zwanenberg zegt dat de volledige samensmelting nog even op zich laat wachten. De twee bedrijven zijn nu net bezig met een boekenonderzoek. De volledige samensmelting kan op zijn vroegst in de eerste drie maanden van volgend jaar worden afgerond.

Zwanenberg is met een jaaromzet van €400 miljoen twee keer zo groot als Struik. De worsten en hammenmaker heeft met zestienhonderd werknemers bijna vier keer zoveel personeel op de loonlijst staan als de Veluwse conservenfabrikant.

