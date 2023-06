Oud-minister Sander Dekker gaat als voorzitter toezicht houden bij AFM

Sander Dekker in zijn oude politieke rol op op het Binnenhof. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM (ANP) - Oud-minister Sander Dekker is benoemd tot nieuwe voorzitter van de raad van toezicht (rvt) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zijn benoeming door de minister van Financiën gaat in per 1 juli en is voor een periode van vier jaar. Dekker volgt in die functie oud-politicus Martin van Rijn op.