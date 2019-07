‘Alles gaat fout bij Hudson’s Bay’

Amsterdam - De ene na de andere winkelketen is dit jaar al failliet gegaan. Blokker, Hema en Hudson’s Bay lijken voorlopig nog overeind te blijven, maar voor hoe lang nog? Ondertussen is er wel een gestage groei binnen de detailhandel te zien. Hoe dit kan, leggen DFT-verslaggevers Martin Visser en Harry van Gelder uit in de nieuwe podcast. Luister de DFT-podcast ook via Spotify en iTunes.