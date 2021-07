Verzekeraar Allianz compenseert alle gedupeerden woekerpolis

Dat meldt de Consumentenbond. Het gaat om beleggingsverzekeringen die vanaf 1993 door verschillende verzekeraars werden verkocht. Bij deze zogeheten woekerpolissen werden mooie rendementen voorgespiegeld, terwijl klanten in de praktijk een groot deel van die opbrengsten weer kwijt waren aan hoge kosten.

De Consumentenbond zegt blij te dat de zaak met Allianz nu definitief is afgesloten. „Het woekerpolisdossier is ontzettend taai en sleept al jaren, maar langzaam maar zeker krijgen consumenten steeds vaker waar ze recht op hebben”, aldus directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond. „Soms via een gunstige uitspraak van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, soms via een regeling als deze.”

Molenaar vindt dat het tijd wordt dat andere verzekeraars die woekerpolissen verkochten, zoals Nationale-Nederlanden en ASR, hun verantwoordelijkheid nemen en ook hun klanten gaan compenseren.

Burgerinitiatief

Sinds de verkoop van deze woekerpolissen werden in ons land zeven miljoen beleggingsverzekeringen met een totale waarde van €100 miljard verkocht. Volgens de Consumentenbond zijn verzekeraars nog steeds onduidelijk over de kosten die ze bij kapitaalverzekeringen in rekening brengen.

Samen met Consumentenclaim, de Vereniging Woekerpolis.nl en de Stichting Woekerpolisproces startte de Consumentenbond een burgerinitiatief dat door 52.000 consumenten werd getekend waarmee het onderwerp later dit jaar op de agenda van de Tweede Kamer komt. De clubs willen dat verzekeraars verplicht worden om alle kosten in beeld te brengen op een duidelijk jaaroverzicht.

