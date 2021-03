Beleggers zien Relx zitten; vastgoed in verkoop

De AEX-index noteert rond kwart voor elf 0,1% lager op 683,07 punten. De Midkap-index gaat 0,3% achteruit naar 1012,3 punten.

Elders in Europa doen de beurzen het ook rustig aan. Parijs en Londen dalen tot 0,3%. De Duitse DAX blijf ongewijzigd.

Wall Street liet gisteravond een verdeeld beeld zien. Beleggers in de VS keken de kat uit de boom in afwachting van de uitkomsten van de tweedaagse vergadering bij de Federal Reserve (Fed) die vanavond naar buiten komen. De beurs in Japan kwam vanochtend nauwelijks in beweging in de aanloop naar het Fed-besluit.

Kenners gaan er in doorsnee vanuit dat Powell in zijn toelichting op het rentebesluit een poging zal doen om de markt gerust te stellen. Echte ingrepen van de Fed worden niet verwacht. De aandacht gaat ook uit naar de herziene verwachtingen van de centrale bank voor de economische groei en de inflatie als gevolg van de voortgang van het vaccinatieprogramma in de Verenigde Staten en de goedkeuring van het omvangrijke steunpakket van president Joe Biden.

In ons land is woensdag de laatste dag om nog te kunnen stemmen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Dinsdagavond kwamen de lijsttrekkers van de grote partijen nog een keer langs.

In de strijd tegen het coronavirus willen de Europese landen het vaccin van AstraZeneca weer gaan gebruiken bij een positief oordeel van de Europese medicijnwaakhond EMA. Experts van de EMA hebben tot nog toe geen aanwijzingen gevonden die erop duiden dat het coronavaccin van AstraZeneca problemen met bloedstolling veroorzaakt. Een definitieve conclusie wordt donderdag verwacht.

In de AEX kwamen de koersen overwegend nauwelijks van hun plaats. Informatieleverancier Relx verstevigt de koppositie met een plus van 2,3% na het nieuws over een deal met een universiteit in Californië. Uitzender Randstad volgt met een winst van 1,2%. Voor ABN Amro hebben beleggers 0,9% over.

Aan de andere kant moet Prosus (-1,7%) terrein prijsgeven na de terugtrekkende beweging van Tencent, waar de techinvesteerder een groot belang in heeft. Betalingsverwerker Adyen zit eveneens in de achterhoede met een koersdaling van 1,4%. Staalconcern ArcelorMittal zakt 0,7% weg.

Winkelvastgoedbelegger Unibail-Rodamco-Westfield sluit de rij met een terugval van 2,1%.

Midkapper NSI koerst 0,4% hoger. Het vastgoedbedrijf liet weten drie kantoorpanden te hebben gekocht voor bijna €80 miljoen. Het grootste pand is het Atlanta-gebouw aan de Stadhouderskade in Amsterdam, dat voor vijftien jaar volledig is verhuurd aan de aanbieder van flexibele werkplekken WeWork.

Pharming voert de lijst met winnaars aan. Het biotechfonds wint 2,5%. PostNL krijgt er 1,3% bij.

Logistieke vastgoedontwikkelaar CTP dat later deze maand naar de beurs in Amsterdam gaat, heeft zijn introductieprijs bekendgemaakt. Die ligt tussen €13,50 en €16 per aandeel. Daarmee kan tot maximaal €976 miljoen worden opgehaald.

