Techaandelen trekken AEX omlaag

De AEX staat rond drie uur 0,3% lager op 681,3 punten. De Midkap-index gaat 0,9% achteruit naar 1006,1 punten.

De meeste overige Europese graadmeters leveren ook in. De Britse FTSE en de Franse CAC 40 dalen 0,4% respectievelijk 0,1%. De Duitse DAX staat nagenoeg vlak.

In de VS staat de Nasdaq-index na een half uur handelen 0,9% lager. De Dow Jones-index doet het aanzienlijk beter met een plus van 0,2%.

In de aanloop naar het Fed-besluit om zeven uur vanavond en de hierop volgende persconferentie lopen de obligatierentes weer op. Met 1,67% staat deze voor 10-jaars Amerikaanse staatspapier op het hoogste niveau van de afgelopen twaalf maanden.

Vermogensbeheerder Richard Abma van OHV denkt dat Fed-voorzitter Jerome Powell zal proberen de rente omlaag te praten. „Of dat gaat lukken, is nog maar de vraag. Doordat steeds meer Amerikaanse staten open gaan, het aantal gevaccineerden toeneemt en het coronasteunprogramma voor een vraagimpuls zorgt, loopt de inflatie stevig op. Maar de Fed kan hier feitelijk niets tegen doen.”

Abma wijst erop dat de centrale bank in een spagaat zit. „Ze wil de economie stimuleren en daarmee de werkgelegenheid. Maar dit zorgt wel voor opwaartse druk op de inflatie. Uiteindelijk ontkomt ze er niet aan de korte rente te verhogen, maar het lijkt er vooralsnog op dat dit op z’n vroegst in de tweede helft van volgend jaar gaat gebeuren. Voor de hele lange termijn mikt de markt nu op een Fed-rente van 2,5%.”

De vermogensbeheerder denkt dat de obligatierentes nog wel wat verder kunnen oplopen. „Dit is over het algemeen slecht voor obligaties, maar ook voor aandelen. Vooral technologieaandelen hebben hier last van, aangezien hun toekomstige winsten tegen hogere rentes contant moeten worden gemaakt. Mijn voorkeur gaat dan ook uit naar waardeaandelen, zoals financiële instellingen.”

In de strijd tegen het coronavirus willen de Europese landen het vaccin van AstraZeneca weer gaan gebruiken bij een positief oordeel van het EMA. De Europese medicijnwaakhond heeft tot nog toe geen aanwijzingen gevonden dat het vaccin problemen met bloedstolling veroorzaakt. Een definitieve conclusie wordt donderdag verwacht.

In de AEX staat betalingsverwerker Adyen in de achterhoede met een koersdaling van 3%. Prosus geeft 2,8% prijs na de terugtrekkende beweging van het Chinese internetbedrijf Tencent, waar de techinvesteerder een groot belang in heeft.

Biotechnologiebedrijf Galapagos verliest 2,4%.

Winkelvastgoedbelegger Unibail-Rodamco-Westfield, die dinsdag op het hoogste niveau in twaalf maanden sloot, zakt door winstnemingen 2,3%.

Dataleverancier Relx wint 2,2% na nieuws over een deal met een universiteit in Californië. ABN Amro zet het herstel van dinsdag voort en wint nog eens 2,1%. Maandag ging de bank onderuit, omdat het Openbaar Ministerie haar onderzoek naar schuldwitwassen heeft uitgebreid.

ING volgt met een winst van 1,9%.

Bij de middelgrote fondsen staat Basic-Fit met een min van 2,2% onderaan

Bodemonderzoeker Fugro geeft 2% prijs.

PostNL loopt voorop en krijgt er 1,9% bij.

Logistieke vastgoedontwikkelaar CTP dat volgende week naar de beurs in Amsterdam gaat, heeft zijn introductieprijs bekendgemaakt. Die ligt tussen €13,50 en €16 per aandeel. Daarmee kan tot maximaal €976 miljoen worden opgehaald.

