Samsung blijft vol inzetten op opvouwbare smartphones

De Zuid-Koreaanse elektronicafabrikant Samsung zet al jaren groot in op opvouwbare smartphones, in tegenstelling tot de grote concurrent Apple, die zich er nog niet aan waagt. Er zijn dan ook nog diverse problemen te overwinnen, die Samsung stukje bij beetje aanpakt. Zo is er een vouw in het scherm te zien als je de telefoons openklapt. De Galaxy Z Fold- en Flip-varianten van de afgelopen jaren verschillen in de basis slechts weinig van elkaar, maar inmiddels is Samsung wel aangekomen op het punt dat de allerergste kinderziektes eruit zijn. Dat zit hem vooral ook in de software, want deze moet bijvoorbeeld geschikt worden gemaakt voor het grotere uitgevouwen scherm, zodat gebruikers er ook daadwerkelijk iets aan hebben.

De Galaxy Z Fold4 kun je openvouwen als een boek, waardoor je een groot vierkant scherm hebt. Nieuw is onder meer een smaller scharnier, die eerder behoorlijk aanwezig was. Ook heeft het toestel kleinere zwarte randen om het scherm en is hij iets breder en minder lang, zodat bijpassende content zonder zwarte balken wordt weergegeven. Ook is de system on a chip (soc) weer een stukje sneller - het is de snelste van Qualcomm - en is de camera verbeterd. De Galaxy Z Fold4 kost minimaal €1799 en met het maximaal beschikbare geheugen €2159.

Bij de Galaxy Z Flip4 draait het volgens Samsung om ’zelfexpressie en personalisatie’. Dit product is dan ook meer bedoeld voor de modebewuste medemens. Het scherm is in uitgeklapte vorm uiteindelijk niet heel groot, maar je kunt hem wel dubbelklappen, zodat hij makkelijke in broekzak of tasje past; een beetje zoals de oude klaptelefoons van bijvoorbeeld Nokia dus. Ook hier is de camera verbeterd en hij heeft eveneens de snelste Qualcomm-soc van het moment, met onder meer flink verbeterde kunstmatige intelligentiemogelijkheden. De Galaxy Z Flip4 kost met de kleinste hoeveelheid geheugen €1099 en met het maximale €1279.

Slimme horloges

Ook kondigde Samsung twee smartwatches aan: de Galaxy Watch5 en Watch5 Pro. Eerstgenoemde is volgens Samsung meer voor vrouwen bedoeld en een mode-item. Er zijn twee maten, voor de kleinere en grotere pols. De Watch 5 Pro is nog een slagje groter en hoewel hij niet niet alleen voor mannen bedoeld is, blijkt uit eigen onderzoek van Samsung dat er meer mannelijke interesse is in dit formaat horloge, dat vooral gericht is op sport. Beide hebben voor het eerst in deze serie saffierglas, wat het hardste glas is dat gebruikt wordt door smartwatchfabrikanten. De prijs van de Watch5 is €299 voor de 40mm-versie en €329 voor de 44mm-versie. De Watch5 Pro kost €469.

Alle producten zijn vanaf nu verkrijgbaar via pre-order. Vanaf 11 augustus worden ze naar klanten verstuurd.