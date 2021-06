Kwart banen reiswereld verdwenen

Veel grenzen richting Azië zijn nog gesloten. Indonesië wil toeristen weer vanaf 21 juli toelaten. Ⓒ ZUMAPRESS.com

Amsterdam - Een kwart van de banen in de reisbranche is vorig jaar in de coronacrisis verdwenen. Dat blijkt uit een cijferoverzicht van uitkeringsinstantie UWV, samengesteld in opdracht van Reiswerk.