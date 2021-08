Frits Huffnagel: ’Waarom geen minderheidskabinet?’

Zijn collega-columnist in De Telegraaf Annemarie van Gaal gaf het antwoord: ,,In deze drukte kan zij zich natuurlijk niet vertonen.” Van Westerloo knikte. Uiteindelijk waren er hier niet 750 man bij elkaar, maar 1600. Al zat iedereen op een stoel, moest iedereen zijn vaccinatie- of testbewijs tonen bij de ingang en was er minder publiek toegestaan dan gebruikelijk. Toch was het burgemeester Femke Halsema ongetwijfeld op kritiek komen te staan, als zij erbij was geweest.

René Froger, met Amsterdamse vlag, laat zich horen temidden van het publiek. Ⓒ FOTO ANP

Vice-premier Kajsa Ollongren maakte zich blijkbaar geen zorgen, want zij kwam gewoon genieten van de zwoele zomeravond vol muziek.

Voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes met Paul Mosterd, adjunct-directeur Hermitage/De Nieuwe Kerk. Ⓒ Foto De Telegraaf

Na afloop kwam de formatie ter sprake, met de combinatie van Halsema’s partij GroenLinks en de PvdA. ,,Het is toch bekend dat jouw burgemeester minister wil worden?” vroeg voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes wandelend over de Prinsengracht aan VVD-partijgenoot en mediaman Frits Huffnagel.

Hij had zijn eigen oplossing om de impasse in de samenstelling van een nieuw kabinet te doorbreken: ,,Waarom geen minderheidskabinet van VVD, CDA en D66? Dan heb je net geen meerderheid in de Tweede Kamer, maar dan maak je toch wat minder afspraken vooraf?” Wat niet vooraf is vastgelegd, kan uitvoeriger in het parlement worden behandeld. ,,Hoe democratisch wil je het hebben?”, vroeg hij zich af. Kroes reageerde: ,,Een analyse van iemand met verstand van zaken.”

Ed Nijpels (l.) met Fons en Henny van Westerloo. Ⓒ Foto De Telegraaf

Verder lopend naar de muzikale trattoria Pasta e Basta, waar bekende zangers als Glennis Grace en Trijntje Oosterhuis regelmatig de gasten vermaken, kwam Hans Duijf langsfietsen. ,,Onderweg naar de afterparty drijf ik de troepen een beetje bij elkaar”, verklaarde de Prinsengrachtconcert-organisator van het eerste uur.

Op het terras van de bekende zaak nam tv-bekendheid Frits Sissing een glas met zijn echtgenote Willemijn, net als zanger René Froger met zijn Natasja. Vastgoed-grootheid Cor van Zadelhoff maande klimaat-VVD’er Ed Nijpels: ,,Jullie moeten de CO2-kwestie als partij meer oppakken!” Hij trok nog eens aan de sigaar die hij van levensgenieter Siwan Balli had gekregen en hij vervolgde: ,,Dit is het moment ervoor.” Nijpels reageerde: ,,Mark Rutte moet de discussie naar zich toetrekken. Nu blijft een eigen onderwerp van links!”

Tenor Morschi Franz met sopraan Aylin Sezer. Ⓒ Foto De Telegraaf

Applaus klonk op, toen tenor Morschi Franz kwam aanlopen. Deze vaste Pasta e Basta-zanger had net geschitterd op het concert op de gracht, samen met Willem de Vries met zijn bronzen stem en de indrukwekkende sopraan Aylin Sezer. Het scheelde niet veel of de enthousiaste naborrelaars op het terras zetten opnieuw Aan de Amsterdamse grachten in, waarmee het sfeervolle concert op de gracht traditiegetrouw was afgesloten.