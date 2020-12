Vaccinproducenten winnen op kalm Wall Street

De leidende Dow-Jonesindex stond tegen 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent lager op 29.795 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 3665 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent tot 12.343 punten.

Het aandeel Pfizer won 3,6 procent en ook BioNTech (plus 6,5 procent) stond op winst. Farmaceut Moderna (plus 4 procent) liftte mee met het positieve sentiment rond vaccins. Dat bedrijf vroeg maandag goedkeuring aan voor zijn coronavaccin in de EU en de VS. Branchegenoot Merck maakte wel bekend zijn belang in het bedrijf te hebben verkocht.

Softwareconcern Salesforce kondigde aan Slack over te nemen. Chatdienst Slack is vooral onder zakelijke gebruikers populair. De twee bedrijven zijn een overnamebod in contanten en aandelen overeengekomen dat neerkomt op 27,7 miljard dollar. Salesforce verloor bijna 9 procent, Slack zakte 2,5 procent.

Amazon stond een fractie hoger. De webwinkelreus zou naar verluidt in de markt zijn voor podcastmaker Wondery. Met de overname zou Amazon zijn aanwezigheid in de audiosector willen uitbreiden. Streamingdienst Spotify won op zijn beurt dik 11 procent aan beurswaarde. Het bedrijf wist veel mensen naar zijn platforms te lokken en een socialmediahype te creëren met de bundeling van de favoriete songs en artiesten van gebruikers dit jaar.

Uit gegevens van loonstrookverwerker ADP bleek verder dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in november beduidend minder sterk is gegroeid dan een maand eerder, onder druk van het stijgende aantal coronabesmettingen en nieuwe lockdowns. De cijfers van ADP lopen vooruit op het maandelijkse banenrapport dat de overheid vrijdag publiceert.

Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent duurder op 45,38 dollar, mede door bemoedigende berichten over verdere productiebeperkingen door landen die zijn aangesloten bij oliekartel OPEC en diens bondgenoten als Rusland. Brentolie kostte daarop 1,2 procent meer op 48,04 dollar per vat.