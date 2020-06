Tien beursjaren Tesla: van lelijk eendje naar racewagen

Topman Elon Musk blij met gang van zaken bij Tesla op Wall Street. Ⓒ AP

In tien jaar tijd heeft batterijautobouwer Tesla op de beurs alle concurrenten in marktwaarde afgetroefd. De bewonderde en vaak verguisde topman Elon Musk heeft zijn troetelkindje dan ook onnavolgbaar voor het voetlicht gebracht en na alle turbulentie in de voorbije jaren hebben beleggers het bedrijf weer omarmd. Gelovers in Tesla verdienden fors aan het aandeel.