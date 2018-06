AkzoNobel schrijft miljarden af

De kwartaalomzet komt uit op €4,28 miljard (+6% tov q3 2011). Dankzij de onverwachte en stevige afschrijving boekt AkzoNobel in het huidige kwartaal echter een verlies van €2,36 miljard. Een jaar eerder was dat nog een nettowinst van €140 miljoen.

De verkochte volumes in de verf, coatings en speciaalchemiedivisies daalden 3%, met name door de economische achteruitgang in Europa, laat financieel topman Keith Nichols weten. Hij vervangt vandaag de zieke topman Ton Buchner, die pas eind december weer op kantoor zal terugkeren.

De EBITDA steeg met 7% tot €540 miljoen (2011: € 507 miljoen), de winst per aandeel zou €1,01 zijn geweest, ware het niet voor de mega-afboeking (2011: € 0,91).

Het interimdividend is op €0,33 per aandeel vastgesteld. Bij de presentatie van zijn groeidoelen beloofde AkzoNobel een stabiel en groeiend dividend, die belofte lijkt het bedrijf wel overeind te willen houden.

De herstructureringen via het mondiale prestatieverbeterprogramma liggen op koers, meent Akzo, details worden pas bij de jaarcijfers gegevens.