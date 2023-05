Afkoeling woningmarkt raakt BAM: verkoop nieuwbouw fors lager

Afgelopen kwartaal bleef de grootste bouwer van Nederland kampen met aanhoudende impact van toeleveringskwesties en vertragingen bij enkele projecten. Ook de afgekoelde woningmarkt zat het concern niet mee. BAM verkocht in januari, februari en maart slechts 180 nieuwe woningen, tegen 580 in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Tegenwind

De opbrengsten van de divisies in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland gingen wel met 4 procent omhoog, maar de totale omzet zakte met 6 procent omdat er eerder activiteiten zijn afgestoten. De winst kwam, gecorrigeerd voor onder meer belastingen, uit op 58 miljoen euro. Dat was een jaar terug nog 97 miljoen euro. Destijds werden de resultaten nog vooruitgeholpen door de schikking die het bedrijf sloot over de geplaagde bouw van de zeesluis in IJmuiden.

Volgens topman Ruud Joosten ligt BAM ondanks de tegenwind door de onzekerder geworden economie nog wel op schema bij de uitvoering van de eigen strategie en streeft de onderneming naar een prestatie „richting de strategische doelstellingen voor 2023.” Hij wijst erop dat het orderboek met 10 miljard euro op een goed niveau blijft. Gezien de hoeveelheid bouwprojecten die nog in de pijplijn zitten verwacht BAM voor de komende kwartalen hogere woningverkopen, maar het lukt waarschijnlijk niet om de meer dan 2000 verkochte woningen van vorig jaar te evenaren.