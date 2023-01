Premium Het beste van De Telegraaf

Column: zombies en dikke staarten

Door Roelof Salomons

Ik had u vorige week een vervolg beloofd. Nu we verlost zijn van negatieve rentes, kunnen we de balans opmaken. Waar zit de pijn? Zombiebedrijven verdwijnen. Pijnlijk, maar goed voor de economie. Er zijn ook effecten die lastiger in te schatten zijn. Maar het zou mij niet verbazen als traditionele kredietverlening lastiger en duurder wordt.