Premium Het beste van De Telegraaf

Termijn Robèr Willemsen zit erop bij KHN Afzwaaiend horecavoorman was mikpunt intimidaties

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

Robèr Willemsen op de plek waar hij weer vaker te vinden zal zijn. Ⓒ Roel Dijkstra

Hoezeer de samenleving verhardt, blijkt zelfs in de sympathieke horecasector. Voor Robèr Willemsen, scheidend voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, vormt de corona-pandemie mede daarom een zwarte pagina in zijn loopbaan. Meer dan eens werd hij bedreigd om de keuzes die hij maakte. „Ik heb er veel van geleerd”, kan hij nu zeggen. „Het was een hectische en intensieve periode, eveneens voor mijn gezin.”