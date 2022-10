Beursblog: Shell en afnemende renteangst helpen AEX

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

Nico Inberg, beursanalist van De Aandeelhouder, heeft de handelsdag mogen openen met een slag op de gong. De groep is verwelkomd door Han Zwakenberg, Compliance Officer van Euronext Amsterdam. Ⓒ Euronext Amsterdam AEX 669.4 0.57 %

De markt is na het rentebesluit door de ECB en de toelichting hierop minder stevige toekomstige renteverhogingen gaan inprijzen. In reactie hierop en dankzij de mooie winst van Shell is de AEX duidelijk hoger gesloten. In de VS is Meta (Facebook) een negatieve uitzondering na een zwaar teleurstellend kwartaalbericht.