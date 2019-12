Column: niet alles hoeft gezegd te worden

Spreken is zilver. Ⓒ Hollandse Hoogte

Oudejaarsavond. Eszra zit aan tafel bij haar zus met uitgebreide familie-met-aanhang en de buurtjes. Zus heeft een spel bedacht. Het ’open up with youre beloved ones spel’. Onder elk bordje ligt een stapel kaartjes. Met vragen. Ze doen Eszra denken aan Pickwick-theezakjes. Of aan het ’doe-durf-of-de-waarheid’, dat in haar studentenhuis steevast in megalomane stripacts en vrijpartijen uitmondde omdat niemand voor ’de waarheid’ wilde kiezen. Het is de bedoeling dat je om de beurt een van vragen beantwoordt.