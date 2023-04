Banengroei Verenigde Staten sterker dan verwacht

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Maandenlang volop vacatures, maar economie koelde recent af. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in maart sterker dan verwacht gegroeid ten opzichte van februari. Dat blijkt vrijdag uit het Amerikaanse banenmarktrapport.