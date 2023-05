Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen Goed opletten bij cash betalen vanwege omloop vreemde valuta

Door Eva Segaar Kopieer naar clipboard

Amsterdam - De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt dat er een munt in omloop is die veel op onze 2 euromunt lijkt. Het gaat om de Turkse 1 liramunt. Ze zijn ongeveer even groot en zien er ook hetzelfde uit, maar de waarde ervan scheelt enorm.