Nederlandse uienexport naar record

Dat blijkt uit cijfers van de Holland Onion Association (HOA), waarbij 90% van de Nederlandse uienhandelaren is aangesloten. Nederland exporteerde dit uienseizoen van begin juli tot medio november bijna 578 miljoen kilo uien. Vorig jaar was dat in dezelfde periode 522 miljoen kilo.

De Nederlandse uienexport groeit al sinds 2010 jaarlijks zo’n 4%, met uitzondering van enkele slechte oogstjaren. Daarbij was het seizoen 2018/2019 een uienjaar om te huilen – vooral voor exporteurs. Door een misoogst had Nederland de uienproductie nodig voor binnenlandse handel.

Uien om van te huilen

HOA ziet door corona wel grote verschuivingen binnen de uienhandel van restaurants en horeca naar supermarktketens. De exporteurs merken dat er een enorme toename in de consumentenvraag is.

Supermarkt

Die trend is overigens niet alleen in de handel met het buitenland te zien, maar ook in eigen land te zien. De uienverkoop via de dagelijkse boodschappen is in de eerste helft van 2020 met 21% gestegen.

Nederland exporteert naar bijna 130 landen. Senegal is met de import van 107 miljoen kilo Nederlandse uien dit jaar verreweg de grootste klant, gevolgd door Ivoorkust met 85 miljoen. Verenigd Koninkrijk volt met een straatlengte als derde exportland. De Brexit-natie is dit jaar met de import van 40 miljoen kilo Nederlandse uien de grootste Europese klant.

Politieke instabiliteit

Opvallende binnenkomer in de top tien is Bangladesh, dat vanuit het niets binnenkomt op plaats acht. Het land betrekt normaal uien uit India, maar in de hele regio zijn landen overgegaan op prijsbevriezingen en exportverboden om voldoende uien in eigen land te houden.

De regio heeft te kampen met misoogsten. Zo hebben de Filipijnen nu al vier keer zoveel Nederlandse uien geïmporteerd dan vorig seizoen. De groente behoort in dat deel van Azië tot een eerste levensbehoefte en uientekorten kunnen daar leiden tot politieke instabiliteit.

Sinds 2010 groeit de export jaarlijks 4%. Ⓒ Eigen foto

Overigens wordt 92% van de wereldwijde uienproductie voor de lokale markt geteeld en slechtst 8% geëxporteerd. Nederland is met een aandeel van 20% in die export, wel de grootste uienexporteur ter wereld.