Minister Hoekstra vergelijkt vertrek Hamers met Ziyech

Hoekstra feliciteerde de topman van ING „van harte” met zijn vertrek. „Ik heb zelf nooit langer dan tien jaar ergens gewerkt. Maar ik kan me voorstellen dat als je ergens bijna dertig jaar hebt gewerkt, je je afvraagt: plak ik er nog dertig jaar aan vast of ga ik wat anders doen.”

Hoekstra noemde het „terecht” dat er veel aandacht is geweest voor het witwasschandaal waarvoor ING beboet werd. Volgens hem staat het witwassen door banken nu „veel nadrukkelijker op de radar.” Over de discussie over de beloning van Hamers, die ING wilde verdubbelen, bleef de minister terughoudend. Ook liet hij weten geen reden te zien om de al strenge Nederlandse wetgeving rond bonussen verder aan te passen.