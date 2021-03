Forse winstgroei fietsenreus Accell Group

Fietsenproducent Accell Group heeft over afgelopen jaar 17% meer omzet gedraaid tegenover 2019. Daarnaast nam het resultaat met een kwart toe tot €74,7 miljoen. Dit vindt DFT-verslaggever Wouter van Bergen: „De coronacrisis heeft achteraf toch voor rugwind gezorgd bij Accell. De populariteit van fietsen leidde tot een omzetstijging van tientallen procenten in veel regio’s. Tegelijkertijd zorgden die grote vraag en verstoorde aanleverketens voor tekorten, waardoor in landen als Duitsland en buiten Europa niet geprofiteerd kon worden, aangezien daar de omzet zelfs fractioneel daalde. Het eerste halfjaar van 2021 verwacht Accell van die problemen nog wel last te houden. Accell denkt dat in de tweede helft echter weer goed te kunnen maken, zodat de doelstellingen voor 2022 alsnog gehaald zullen worden.” Volg Wouter van Bergen op Twitter.