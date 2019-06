'Shell blijft weg bij rechtszaak over corruptie'

Het wegblijven in de rechtbank heeft volgens een Shell-woordvoerder een juridische reden. Hij stelt dat verdachten in Italië niet de waarheid hoeven te spreken als zij getuigen. "Daarom is het in Italië vrij gebruikelijk dat verdachten niet verschijnen", mailt hij.

Betrokkenen noemen de houding van Shell moeilijk verenigbaar met de transparantie die de onderneming propageert. Daarnaast onderschat Shell volgens hen het signaal dat dit afgeeft. "Dit wordt geïnterpreteerd als teken van zwakte, een manier om de ondervraging door de aanklager te ontlopen", zegt Antonio Tricarico van de Italiaanse belangenorganisatie Re:Common, één van de vier ngo’s die de rechtszaak tegen Shell heeft aangezwengeld.