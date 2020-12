Opnieuw vertrek directeur FIOD

Het is de tweede keer in korte tijd dat een topman de FIOD verlaat. Waarnemend algemeen directeur Langerak nam afgelopen voorjaar de leiding van de bijzondere opsporingsdienst over van Hans van der Vlist, die door de top van het ministerie van Financiën werd gedwongen om terug te treden wegens de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Afgelopen september noemde Langerak zijn collega Van der Vlist in een interview over 75 jaar FIOD ’een maatje’.

Criminele netwerken

Het Multidisciplinair Interventie Team (MIT) bevat specialisten van verschillende eenheden, waaronder politie, FIOD en marechaussee, en werd afgelopen april opgericht. Het team zal komende jaren uitgroeien tot een organisatie van zo’n vierhonderd man, en is bedoeld om criminele netwerken te ontmantelen en hun kopstukken en handlangers aan te pakken. Hans van der Vlist werkte afgelopen maanden ook mee aan de voorbereidingsfase van deze nieuwe organisatie.

Bert Langerak (59) stapte in 2011 over van de Belastingdienst naar de FIOD. Bij het MIT zal hij verantwoordelijk worden voor lopende operaties. „Na ruim negen mooie jaren bij de FIOD kies ik voor een nieuwe uitdaging. Maar ik laat de opsporing niet los. Ik blijf werkzaam in bestrijding van georganiseerde criminaliteit, dit keer samen met zes organisaties, waaronder de FIOD”, laat Langerak in reactie op zijn aanstaande vertrek weten.