'Wall Street in de greep van handelsconflict'

Trump wil de importheffing van 10 procent per 1 september op 300 miljard dollar aan Chinese producten instellen. Het gaat volgens de Amerikaanse president om producten die eerder nog niet extra belast waren. De aanleiding voor deze escalatie was volgens de president onder meer de weigering van China om meer Amerikaanse landbouwproducten te kopen. Apple levert in de voorbeurshandel waarde in na een analistenrapport die de financiële impact van handelsconflict op de techreus negatief inschat.

China is van plan om tegenmaatregelen te nemen als de Verenigde Staten doorzetten met de nieuwe importtarieven. "Peking is niet uit op handelsoorlog, maar als het zover komt zullen we niet terugdeinzen", waarschuwde een woordvoerster van het ministerie van de Buitenlandse Zaken. Wang Yi, de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, reageerde op zijn beurt dat "nieuwe invoertarieven geen goede oplossing zijn voor de handelsspanningen".

Zwakkere gasprijzen

Olie- en gasconcern Exxon Mobil sloot zijn tweede kwartaal af met een lagere winst en omzet. De zwakkere gasprijzen en hogere investeringen in onder meer het olie- en gasrijke gebied Permian Basin speelden het bedrijf parten. Branchegenoot Chevron zag zijn omzet eveneens teruglopen maar zette een hoger resultaat in de boeken mede dankzij een vergoeding voor het afzien van een overname van Anadarko Petroleum.

Moederbedrijf van Burger King, Restaurant Brands, voerde de verkopen en daarmee de omzet op. De keten zag wel zijn winst dalen omdat het meer geld opzij legde voor belastingen en de operationele kosten hoger uitvielen.

Amerikaanse landbouw

De Amerikaanse economie voegde in juli exclusief de landbouw 164.000 banen toe. Een maand eerder ging de Amerikaanse werkgelegenheid nog met een herziene 193.000 banen vooruit.

De beurzen stonden donderdag in het groen totdat Trump met een update over het handelsconflict kwam. De Dow-Jonesindex eindigde uiteindelijk 1,1 procent lager op 26.583,42 punten. De brede S&P 500 daalde 0,9 procent tot 2953,56 punten. Techbeurs Nasdaq raakte 0,8 procent kwijt tot 8111,12 punten.