Omzet fietsmerk VanMoof verdrievoudigd

De groei was met name te zien aan het begin van dit jaar, toen de coronapandemie net uitbrak en tijdens de lockdown mensen de fiets kozen als alternatief voor het openbaar vervoer, schetst VanMoof. "De Covid-19-crisis bracht de verkoop van e-bikes in een stroomversnelling", schrijft het bedrijf. VanMoof zegt dat de coronacrisis een "uniek effect" heeft gehad op de verkeersplanning van grote steden, waar de fietsinfrastructuur werd aangepakt.

In de eerste vier maanden van 2020 verkocht VanMoof meer fietsen dan in de voorgaande twee jaar samen, aldus het bedrijf. Het totaal aantal klanten nam met 30 procent toe tot meer dan 155.000. In Nederland groeide het bedrijf met 121 procent, wereldwijd was de omzetgroei dit jaar 200 procent, zegt VanMoof, dat geen exacte cijfers geeft. Vanwege de toegenomen vraag voegde VanMoof 300 medewerkers toe, opende het 31 pop-upwinkels en een nieuwe winkel in Seattle in de Verenigde Staten. Ook rondde de fietsenfabrikant een investeringsronde van 50 miljoen dollar af.

"E-bikes hebben het voortouw genomen in een wereldwijde mobiliteitsrevolutie", aldus VanMoof, dat verwacht dat meer mensen blijven fietsen. "We hebben alle reden om te geloven dat dit een blijvende gedragsverandering is, nu mensen een slimmer en groener alternatief voor de status quo hebben aangenomen", aldus Ties Carlier, medeoprichter VanMoof.

Het merk is in 2009 opgezet en heeft winkels in Amsterdam, Berlijn, Londen, New York, Parijs, San Francisco, Taipei en Tokio.